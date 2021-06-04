Чернышенко заявил, что риски для российских спортсменов на Олимпиаде в Токио минимальны

Фото: Пресс-служба Совфеда

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что здоровью наших спортсменов на Олимпиаде в Токио практически ничего не угрожает. В пятницу, 4 июня, он также подчеркнул важность отечественной вакцины от COVID-19 и назвал ее «надежным щитом».

— Беспрецедентные меры, которые принимают организаторы Олимпиады в Токио, в том числе по ограничению числа болельщиков, сводят риски заражения российских олимпийцев коронавирусом к минимуму, — рассуждает вице-премьер в разговоре с Интерфаксом.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на июль–август 2021 года.

Ранее стало известно, что японские спонсоры просят перенести Олимпиаду в Токио на несколько месяцев.

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