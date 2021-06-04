Выставку фотографий редких животных открыли в метро Москвы
Россия, Москва, Филёвская линия, метро Выставочная Карта всех событий
Жители столицы могут посетить выставку фотографий редких животных «Ускользающий мир» в метрополитене. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Экспозицию открыли на станции «Выставочная» ко Дню эколога, который празднуют 5 июня. Это совместный проект ведомства с Министерством природы России.
Уточняется, что на выставке представлены фотографии с занесенными в Красную книгу растениями, животными и природными зонами.
— Приходите и оставайтесь наедине с природой до 14 июня включительно! — отметили в Дептрансе.
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