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Выставку фотографий редких животных открыли в метро Москвы
Фото: Telegram.com / Дептранс Москвы

Выставку фотографий редких животных открыли в метро Москвы

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Филёвская линия, метро Выставочная Карта всех событий

Жители столицы могут посетить выставку фотографий редких животных «Ускользающий мир» в метрополитене. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Экспозицию открыли на станции «Выставочная» ко Дню эколога, который празднуют 5 июня. Это совместный проект ведомства с Министерством природы России.

Уточняется, что на выставке представлены фотографии с занесенными в Красную книгу растениями, животными и природными зонами.

— Приходите и оставайтесь наедине с природой до 14 июня включительно! — отметили в Дептрансе.

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природаДепартамент транспорта Москвывыставка
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