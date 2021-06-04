«Это психологическая зависимость»: нарколог рассказал, как выявить пивного алкоголика

Кадр из фильма Семь стариков и одна девушка

Психиатр, нарколог и главный врач клиники «Зависимость 24» Александр Казанцев рассказал, как по внешним признакам можно определить, злоупотребляет ли мужчина пенным напитком. Он предупредил, что зависимость от пива может повлечь за собой проблемы с психикой и физическим состоянием организма.

Пиво, утверждает эксперт, является легким алкогольным напитком со своими традициями употребления — в спортивных барах или просто в мужской компании. Однако к нему может возникнуть серьезная тяга.

— Это психологическая зависимость. С пива очень многие переходят на крепкие алкогольные напитки. Также многие употребляют пиво довольно часто — не меньше трех-четырех раз в неделю, а кто-то переходит на ежедневное употребление, — считает нарколог.

По его словам, у мужчин становится более женственная фигура, так как снижается количество тестостерона, появляется отечность.

— Фитоэстрогены, которые содержатся в пиве, повышают уровень женских гормонов, а также аппетит, — говорит Казанцев.

Также он упомянул, что любители пива предпочитают пищу, способную вызвать проблемы с желудком. В частности, он указал на соленые и острые продукты, отмечает Пятый канал.

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