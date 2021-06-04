Съемки фильма «Миссия невыполнима — 7» приостановили из-за COVID-19

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На съемочной площадке фильма «Миссия невыполнима — 7» у нескольких актеров обнаружили коронавирус. Четыре танцовщицы, рядом с которыми находился в том числе и Том Круз, сдали положительный тест на COVID-19.

Позже проверка обнаружила еще десять заболевших, сообщает издание Sun. В результате всю съемочную группу отправили на карантин.

Как утверждается в публикации, 60 человек соблюдают режим изоляции начиная с 1 июня. Карантин продлится 14 дней.

Ранее Том Круз в жесткой форме заявил, что будет увольнять сотрудников, которые не соблюдают защитные меры против коронавируса. По словам источника Sun, актер «разъярен произошедшим, особенно после сделанного им предупреждения в прошлом году».

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