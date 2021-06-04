Москвич попал в реанимацию после ссоры со знакомым
Жителя столицы госпитализировали в реанимационное отделение с тяжелыми травмами, которые он получил в ходе конфликта со знакомым. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.
Вечером в минувший четверг между 51-летним жителей столицы и его 43-летним гостем в квартире по улице Ставропольская, 9А разгорелась ссора. В ходе конфликта второй из мужчин избил хозяина жилища неустановленным предметом и скрылся.
Пострадавшего доставила в больницу бригада скорой помощи. Врачи диагностировали у него закрытую травму живота и разрыв селезенки и поместили в реанимационное отделение. Об инциденте медики сообщили в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее сообщалось, что профессиональный боксер избил девушку в центре Москвы.
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