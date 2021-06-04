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Москвич попал в реанимацию после ссоры со знакомым
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвич попал в реанимацию после ссоры со знакомым

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Ставропольская улица, 9А Карта всех событий

Жителя столицы госпитализировали в реанимационное отделение с тяжелыми травмами, которые он получил в ходе конфликта со знакомым. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

Вечером в минувший четверг между 51-летним жителей столицы и его 43-летним гостем в квартире по улице Ставропольская, 9А разгорелась ссора. В ходе конфликта второй из мужчин избил хозяина жилища неустановленным предметом и скрылся.

Пострадавшего доставила в больницу бригада скорой помощи. Врачи диагностировали у него закрытую травму живота и разрыв селезенки и поместили в реанимационное отделение. Об инциденте медики сообщили в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что профессиональный боксер избил девушку в центре Москвы.

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