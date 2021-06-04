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Психотерапевт объяснила необходимость выходного перед Новым годом
Фото: pixabay.com

Психотерапевт объяснила необходимость выходного перед Новым годом

Елена Фролова

Общество

Дополнительный выходной перед Новым годом даст людям возможность легче справиться с делами до праздников, а также в полной мере насладиться радостной и практически сказочной атмосферой. Такого мнения придерживается врач-психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья в Реутове Надежда Панова.

Ранее стало известно, что в Минтруде рассматривается вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря ежегодным выходным днем.

— Во второй половине декабря большинство людей находятся в состоянии волнений и стресса. Именно на этот период приходятся сдача годовых отчетов, выполнение планов продаж, всевозможные отчетные концерты или итоговые контрольные работы. Ко всему этому добавляется подготовка к празднику, — пояснила Надежда Панова.

По ее словам, подобные условия требуют дополнительного выходного дня, чтобы человек мог прийти в себя от предновогодней суматохи и с удовольствием встретить Новый год, отмечает РИАМО.

Читайте также: Глава Минтруда высказался о предложении сделать 31 декабря ежегодным выходным

Минтруд РФпсихотерапевтНовый год
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