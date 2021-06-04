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Аналитик рассказал, что россиянам делать с долларами после решения ФНБ
Фото: Pixabay

Аналитик рассказал, что россиянам делать с долларами после решения ФНБ

Руслан Давлетшин

Экономика

Россияне по-прежнему смогут хранить сбережения в долларах и покупать акции иностранных компаний, несмотря на решение Минфина отказаться от хранения в долларах средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом «Вечерней Москве» сказал независимый финансовый аналитик Александр Егоров.

— Серьезных последствий для россиян, думаю, это решение иметь не будет. Только один фонд отказался, который формируется и расходуется по определенным правилам — за счет нефтегазовых доходов. Операций в долларах по-прежнему будет много и от них не получится быстро отказаться. У кого есть доллары — пусть останутся, сейчас с ними ничего не будет. Их можно продолжать копить. Никаких ограничений не ставится, — рассказал специалист.

К тому же есть страны, куда удобнее ехать именно с долларами. Не стоит переживать, с точки зрения эксперта, и тем, кто аккумулирует свои доходы в американской валюте.

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