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Дерматолог оценила опасность морской воды для волос
Фото: pixabay.com

Дерматолог оценила опасность морской воды для волос

Михаил Алимов

Здоровье

Дерматолог, трихолог и доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, какую опасность представляет для волос соленая морская вода, а также дала несколько полезных советов, как смягчить это негативное воздействие.

— Если мы говорим о здоровых людях, можно купаться, естественно, если человек плавает интенсивно, это хорошо в морской воде. Единственное, что сразу же вышел и принял душ, естественно, ополоснул волосы, голову, — говорит специалист.

Чтобы еще больше смягчить воздействие соли и ультрафиолета на кожу и волосы, дерматолог посоветовала пользоваться бальзамами с натуральными компонентами, маслами, которые могут защитить волосы и уберечь их от пересушивания.

— Можно покупать отдельно масла, их хорошо использовать в течение лета, но использовать их нужно осторожно, потому что иногда бывает перенасыщение, — упомянула о возможных рисках дерматолог.

Также врач рекомендовала приучать кожу и волосы к солнечному воздействию постепенно, передает телеканал «Звезда».

Ранее дерматолог объяснила, какие родинки представляют опасность для жизни.

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