Подачу горячей воды возобновили почти в 15 процентах зданий в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Почти в 15 процентах городских зданий возобновили подачу горячей воды. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в пятницу, 4 июня.

— Московские энергетики завершили проверку очередных участков тепловых сетей. После профилактического отключения возобновлена подача горячей воды в 10 651 здание, в том числе в 6051 жилой дом, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что срок отключения горячей воды в городе не превышает десяти дней. Все работы планируется закончить до 1 сентября, отмечается в Telegram-канале комплекса.

Ранее сообщалось, что жители Москвы более миллиона раз проверили график отключения горячей воды в 2021 году.

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