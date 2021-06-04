Подачу горячей воды возобновили почти в 15 процентах зданий в Москве
Почти в 15 процентах городских зданий возобновили подачу горячей воды. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в пятницу, 4 июня.
— Московские энергетики завершили проверку очередных участков тепловых сетей. После профилактического отключения возобновлена подача горячей воды в 10 651 здание, в том числе в 6051 жилой дом, — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что срок отключения горячей воды в городе не превышает десяти дней. Все работы планируется закончить до 1 сентября, отмечается в Telegram-канале комплекса.
Ранее сообщалось, что жители Москвы более миллиона раз проверили график отключения горячей воды в 2021 году.
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