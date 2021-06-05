Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц

Фото: twitter.com/kim_chen_un

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за последний месяц провел мероприятие, которое было освещено северокорейским телевидением. Глава страны председательствовал на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР.

Это стало его первой публичной деятельностью с 6 мая. Министерство объединения Южной Кореи заявило, что нынешний период отсутствия Ким Чен Ына на публике стал самым длинным с начала этого года.

По данным Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) страны, на заседании присутствовали члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, а также члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК партии.

На мероприятии северокорейский лидер отметил, что следует увеличить руководящую роль партии и стимулировать «настойчивую борьбу» за стабилизацию и улучшение экономики, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден назвал условие для встречи с Ким Чен Ыном.

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