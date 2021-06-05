Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Прославленная синхронистка Мария Киселева поддержала инициативу Разворотневой о бесплатных секциях для детей
Фото: Пресс-служба Марии Киселевой

Прославленная синхронистка Мария Киселева поддержала инициативу Разворотневой о бесплатных секциях для детей

Павел Гриднев

Общество

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванью Мария Киселева поддержала инициативу Светланы Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей. Как заявила член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева, занятия в спортивных секциях и творческих кружках необходимо сделать бесплатными для детей и учащейся молодежи. Для этого она призывает возводить новые современные культурно-досуговые центры и бассейны, а там, где такой возможности нет, — компенсировать родителям стоимость платы за детские занятия в коммерческих досуговых центрах. Правозащитница уверена, что подобный подход к воспитанию нового поколения поможет детям найти свой путь в жизни и раскрыть их потенциал.

— Моя спортивная карьера началась с детской секции в бассейне недалеко от дома, где жила наша семья. Родители отдали меня на плавание вместе с братом — для общего физического развития, ни о каком большом спорте тогда речи не шло. Но со временем хобби превратилось в серьезное занятие. Спорт изменил мою жизнь, сформировал характер, дал возможности и навыки, которые пригодились мне в дальнейшем, — рассказала олимпийская чемпионка.

По мнению знаменитой спортсменки, участие детей в спортивной жизни страны не должно зависеть от их социального статуса, пола или места жительства. Российский спорт — это прежде всего про равенство возможностей и доступность!

кружки и секцииМария Киселевадети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте