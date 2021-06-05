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Москвичам рассказали о новом проекте Музея Транспорта
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Москвичам рассказали о новом проекте Музея Транспорта

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Столичный Музей Транспорта представил новый проект «Станция Музейная», который в жанре плаката расскажет об актуальных темах отрасли в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы в субботу, 5 июня.

Проект, который пройдет через всю столицу, стартовал 5 июня в поп-ап пространстве Северного речного вокзала с инсталляции «Зеленая ветка», а затем продолжится выставкой работ в метрополитене.

— «Зеленая ветка» посвящена теме осознанности в выборе экологичных способов передвижения по городу и символично появится на Замоскворецкой, зеленой, линии метро, — поясняется в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

На выставке представят работы 26 дизайнеров, иллюстраторов и художников. Постеры они посвятили теме экологии в мегаполисе.

Ранее Департамент транспорта Москвы пригласил жителей столицы на выставку фотографий редких животных «Ускользающий мир» в метрополитене.

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