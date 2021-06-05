Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Доктор Елена Кац призвала благоустраивать лесопарки с осторожностью
Фото: Дарья Сорокина

Доктор Елена Кац призвала благоустраивать лесопарки с осторожностью

Павел Гриднев

Общество

Благоустройство лесопарковых зон следует проводить с осторожностью, чтобы не нарушить сложившиеся экосистемы. К этому призвала главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац в ходе мероприятий, посвященных Дню эколога, которые прошли в ВАО.

— Экология города заботит подавляющее большинство жителей, — сказала Елена Кац. — В Москве многое делается для внедрения экоориентированных решений в городском хозяйстве, создано уже 136 особо охраняемых природных территорий, растет число озелененных зон, которые постоянно благоустраиваются. Однако в лесопарках и других исторически сложившихся зеленых зонах благоустройство следует проводить осторожно, чтобы не нарушить сложившиеся экосистемы, не повредить редким или эндемичным видам флоры и фауны.

В рамках Дня эколога доктор Елена Кац приняла участие в празднике, который состоялся в районе Новогиреево. Жители получили возможность пройти мастер-классы и проявить творческие способности в конкурсе рисунков на асфальте «Экология глазами детей».

Ранее доктор Елена Кац выступила с рядом экологических инициатив. В частности, она предложила увеличить на востоке Москвы количество озелененных зон с массовой высадкой деревьев и кустарников.

озеленение Москвыблагоустройствоэкология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте