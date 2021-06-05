Доктор Елена Кац призвала благоустраивать лесопарки с осторожностью

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Благоустройство лесопарковых зон следует проводить с осторожностью, чтобы не нарушить сложившиеся экосистемы. К этому призвала главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац в ходе мероприятий, посвященных Дню эколога, которые прошли в ВАО.

— Экология города заботит подавляющее большинство жителей, — сказала Елена Кац. — В Москве многое делается для внедрения экоориентированных решений в городском хозяйстве, создано уже 136 особо охраняемых природных территорий, растет число озелененных зон, которые постоянно благоустраиваются. Однако в лесопарках и других исторически сложившихся зеленых зонах благоустройство следует проводить осторожно, чтобы не нарушить сложившиеся экосистемы, не повредить редким или эндемичным видам флоры и фауны.

В рамках Дня эколога доктор Елена Кац приняла участие в празднике, который состоялся в районе Новогиреево. Жители получили возможность пройти мастер-классы и проявить творческие способности в конкурсе рисунков на асфальте «Экология глазами детей».

Ранее доктор Елена Кац выступила с рядом экологических инициатив. В частности, она предложила увеличить на востоке Москвы количество озелененных зон с массовой высадкой деревьев и кустарников.