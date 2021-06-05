Доктор Румянцев и жители Конькова посадили «Аллею Здоровья» в яблоневом саду

Фото: Анна Грибкова

Новая аллея появилась 5 июня в яблоневом саду на улице академика Арцимовича. «Аллею здоровья» посадили жители Конькова в рамках экологической акции ко Всемирному дню окружающей среды «Посади свое дерево». В мероприятии принял участие главный детский онколог-гематолог РФ, академик РАН, президент центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев, который много лет живет и работает в этом районе.

— Работа в саду напомнила мне мою работу детским врачом. Саженец хрупок как ребенок, без заботы он может тяжело болеть. Но при должном внимании он становится взрослым, сильным, могучим деревом. В борьбе с раком мы добились того, что выздоравливают больше 90 процентов пациентов. Хочется, чтобы с саженцами мы достигли таких же впечатляющих результатов. Наша цель в центре им. Д. Рогачева — чтобы каждый ребенок поправился, а в сегодняшней акции — чтобы каждое дерево прижилось, — сообщил академик РАН.

По его словам, взрослых онкобольных начали лечить по детским протоколам, и рак стало побеждать большее число пациентов, а в саду ко взрослым деревьям надо относиться так же терпеливо и нежно, как к молодым.

Академик РАН вспомнил, что прошлая зима была очень холодной и некоторые растения не пережили стужу, поэтому сад нуждается в заботливых руках — выкорчевать засохшие и посадить молодые деревья. Новый ряд саженцев участники назвали «Аллеей здоровья». Деревья будут давать кислород, поглощать углекислый газ, а увеличение зелени в районе улучшит эмоциональный фон жителей мегаполиса.

— Посадка яблонь сохранит благоприятную экологическую обстановку на юго-западе Москвы. Кроме того, расширением яблоневого сада мы поддерживаем традиции этих мест, где эти плодовые деревья росли издавна, — отметил доктор Румянцев.

Сохранение яблоневого сада на улице Академика Арцимовича — это заслуга жителей Конькова. Территория была заброшена, но затем на ней посадили яблони и благоустроили это место. Здесь появились фонари, скамейки, газоны, уличные тренажеры, площадка для выгула собак. В яблоневом саду находится Троицкий пруд, к нему установили деревянный настил. Теперь сад является одним из любимых мест для отдыха всей семьей в Конькове.