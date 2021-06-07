Московские врачи вылечили еще 1568 пациентов от COVID-19 за сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Еще 1568 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за прошедшие сутки. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает Telegram-канал оперштаба столицы.

Таким образом, всего за время пандемии выздоровели 1 077 914 человек

Фото: Оперштаб Москвы

За последние 24 часа в Москве подтвердили еще 3266 новых случаев заражения, госпитализированы были 1207 человек, 59 пациентов скончались.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, сколько стоит вакцина «Спутник V».

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