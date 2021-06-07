Депутат ГД Ирина Белых предложила давать дополнительные баллы к ЕГЭ победителям проекта «Мой район в годы войны»

Фото: Сергей Иванов

Для поддержки школьников, участвующих в патриотических и образовательных программах, куратор проекта «Мой район в годы войны», депутат ГД Ирина Белых считает важным засчитывать эту деятельность в качестве волонтерской. Это добавит абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вузы.

— В рамках проекта «Мой район в годы войны» московские школьники занимаются очень важной и значимой для последующих поколений исследовательской работой. Это настоящие «волонтеры истории». Кроме того, к нам уже присоединяются и другие российские регионы. Например, в преддверии 80-летия Парада на Красной площади школьники столицы вместе с ребятами из других городов по крупицам собирают информацию обо всех участниках легендарного Парада, изучают архивы, фото- и видеодокументы. Такая деятельность достойна внимания и поддержки. Ребята делают это ради сохранения нашей исторической памяти, и их успехи в этом должны быть отмечены. Я предлагаю приравнять такую исследовательскую работу к волонтерству с внесением соответствующих сведений в официальную книжку волонтера. Это даст возможность победителям проекта «Мой район в годы войны» получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. Мое предложение я направила в Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы, — заявила Ирина Белых.

Парламентарий напомнила, что только в этом учебном году в олимпиаде «Мой район в годы войны» приняли участие более 40 тысяч московских школьников. Все победители отмечали «олимпиадную» сложность заданий и высокий уровень подготовки и проведения соревнования.