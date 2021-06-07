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Исторический музей огласил программу выставки «Железный век. Европа без границ»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Исторический музей огласил программу выставки «Железный век. Европа без границ»

Ольга Маркова

Культура

Выставка «Железный век. Европа без границ» открыта в Государственном историческом музее. Для более полного ознакомления с материалами экспозиции специалистами музея подготовлена образовательная программа, в которую вошли экскурсии, лекции, тематические занятия.

В рамках программы гости музея могут посетить следующие экскурсии: «Народы Кавказа в железном веке», «Население лесной зоны Восточной Европы», «Ранний железный век: на стыке античной и варварской цивилизаций».

Все желающие могут послушать познавательные лекции, некоторые из них проводятся онлайн: «Под кельтской вуалью (Зарубинецкая культура)», «Что такое экспериментальная археология», «Монеты и денежное обращение в античных государствах Северного Причерноморья», «Коллекция варварских подражаний античным монетам А. Я. Сергеева в собрании ГИМ», «Античная цивилизация на Юге России», «Колонизация Северного Причерноморья», «Зарубинецкий костюм как отражение культурных связей», «Что ни век, то век железный», «Центральный Кавказ в скифскую эпоху» и «Миниатюрные свидетели былого: античные геммы с изображениями на территории Северного Причерноморья».

А для ребят старше десяти лет и их родителей подготовлено музейное занятие «Сокровища железного века», где можно познакомиться с уникальными памятниками, возраст которых превышает две тысячи лет. А на память о посещении останется «Карта сокровищ железного века», сообщается на сайте музея.

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