Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Доктора Румянцев и Бубновский провели зарядку для москвичей
Фото: Анна Грибкова

Доктора Румянцев и Бубновский провели зарядку для москвичей

Павел Гриднев

Общество

Жители юго-запада столицы 7 июня в парке 70-летия Победы в Черемушках приняли участие в тренировке под руководством докторов Александра Румянцева и Сергея Бубновского.

— У взрослых часто причиной заболеваний становится их образ жизни: курение, алкоголь, отсутствие спорта, обилие тяжелой пищи, стрессы. Чтобы привить привычку заботиться о своем самочувствии, мы проводим эту физкультурную встречу, — заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев.

По его словам, лето прекрасно подходит для занятий на свежем воздухе, можно заниматься скандинавской ходьбой, партерной гимнастикой, бегом в парке или даже во дворе. Кроме того, он напомнил о пользе санаторно-курортного лечения.

— Я считаю, что все пенсионеры хотя бы раз в год должны лечиться в санаториях за счет государства. Это эффективный способ восстановить силы и улучшить самочувствие, — отметил академик РАН.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской реабилитации и анестезиологии РУДН, автор более 20 научно-популярных книг, телеведущий, создатель нового направления в медицине (современной кинезитерапии) Сергей Бубновский вместе с Румянцевым показал необходимые для поддержания физического здоровья упражнения и рассказал участникам встречи о полезных привычках. Бубновский знаком с Румянцевым более 20 лет, детский онколог-гематолог был его научным руководителем при защите диссертации.

После зарядки доктора ответили на вопросы участников мероприятия о том, как лучше заботиться о своем здоровье.

— Я благодарен моему учителю, доктору Румянцеву, за его приглашение поделиться с москвичами своей методикой. Согласен с ним, что минимум раз в год необходимо обеспечить пенсионеров бесплатным санаторно-курортным лечением. Потому что в санаториях, как правило, пожилые люди занимаются кинезитерапией, там проводят для гостей полноценную реабилитацию, — отметил доктор Сергей Бубновский.

Ранее призыв академика РАН о бесплатном санаторно-курортном лечении для пенсионеров поддержали главный эндокринолог России Иван Дедов, директор лечебно-реабилитационного центра Минэкономразвития России санатория «Вороново» Антон Плотников.

Кинезитерапия — это восстановительная гимнастика, одна из форм лечебной физкультуры, которую применяют при заболеваниях суставов и позвоночника. Доктор Сергей Бубновский имеет 12 патентов в этой области.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте