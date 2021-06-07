Доктора Румянцев и Бубновский провели зарядку для москвичей

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Жители юго-запада столицы 7 июня в парке 70-летия Победы в Черемушках приняли участие в тренировке под руководством докторов Александра Румянцева и Сергея Бубновского.

— У взрослых часто причиной заболеваний становится их образ жизни: курение, алкоголь, отсутствие спорта, обилие тяжелой пищи, стрессы. Чтобы привить привычку заботиться о своем самочувствии, мы проводим эту физкультурную встречу, — заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев.

По его словам, лето прекрасно подходит для занятий на свежем воздухе, можно заниматься скандинавской ходьбой, партерной гимнастикой, бегом в парке или даже во дворе. Кроме того, он напомнил о пользе санаторно-курортного лечения.

— Я считаю, что все пенсионеры хотя бы раз в год должны лечиться в санаториях за счет государства. Это эффективный способ восстановить силы и улучшить самочувствие, — отметил академик РАН.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской реабилитации и анестезиологии РУДН, автор более 20 научно-популярных книг, телеведущий, создатель нового направления в медицине (современной кинезитерапии) Сергей Бубновский вместе с Румянцевым показал необходимые для поддержания физического здоровья упражнения и рассказал участникам встречи о полезных привычках. Бубновский знаком с Румянцевым более 20 лет, детский онколог-гематолог был его научным руководителем при защите диссертации.

После зарядки доктора ответили на вопросы участников мероприятия о том, как лучше заботиться о своем здоровье.

— Я благодарен моему учителю, доктору Румянцеву, за его приглашение поделиться с москвичами своей методикой. Согласен с ним, что минимум раз в год необходимо обеспечить пенсионеров бесплатным санаторно-курортным лечением. Потому что в санаториях, как правило, пожилые люди занимаются кинезитерапией, там проводят для гостей полноценную реабилитацию, — отметил доктор Сергей Бубновский.

Ранее призыв академика РАН о бесплатном санаторно-курортном лечении для пенсионеров поддержали главный эндокринолог России Иван Дедов, директор лечебно-реабилитационного центра Минэкономразвития России санатория «Вороново» Антон Плотников.

Кинезитерапия — это восстановительная гимнастика, одна из форм лечебной физкультуры, которую применяют при заболеваниях суставов и позвоночника. Доктор Сергей Бубновский имеет 12 патентов в этой области.