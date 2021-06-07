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Специалисты ЦОДД напомнят детям о правилах дорожного движения
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Специалисты ЦОДД напомнят детям о правилах дорожного движения

Кирилл Николаев

Город

В период летних каникул специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) напомнят детям о правилах дорожного движения. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Во время занятий специалисты ЦОДД покажут на практике, зачем нужны светофоры, и расскажут о том, как правильно переходить дорогу. Также они сообщат о правилах поездок на самокатах, сегвеях и велосипедах и напомнят о том, как правильно вести себя при поездках в общественном транспорте.

Уроки проводятся каждую неделю при наборе группы. С начала учебного года специалисты ЦОДД провели 200 уроков более чем для 5 тысяч школьников.

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