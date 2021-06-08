Вирусолог Волчков сообщил о росте Т-клеточного иммунитета у россиян

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В России наблюдается рост Т-клеточного иммунитета. Об этом сообщил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Специалист рассказал, что в Москве идет исследование уровня Т-клеточного иммунитета. Планируется протестировать около 10 тысяч человек. У людей сопоставят данные антител, которые получат двумя методами — разными наборами, и с помощью ELISPOT (лабораторный метод исследования Т-клеточного иммунитета — прим. «ВМ»).

Волчков отметил, что исследователи видят ожидаемый результат — рост Т-клеточного иммунитета у населения. Также вирусолог добавил, что не советовал бы носить маски переболевшим и вакцинировавшимся от коронавируса.

— Таким образом мы тренируем наш адаптивный иммунитет. Чтобы вы получили первый ответ иммунитета, должно пройти от семи до девяти дней. Дальше он продолжает прогрессировать в зависимости от того, появляется ли бустер, в данном случае это столкновение с COVID-19. Это как вторая (третья, четвертая) доза вакцины. Но она даже лучше, так как вы получаете эту дозу локально, через респираторный тракт, где и нужно вырабатывать ваш иммунитет, — пояснил ученый в интервью «Известиям».

Ранее сообщалось, что почти две тысячи человек вылечили врачи в Москве от COVID-19 за сутки.

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