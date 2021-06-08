Скончалась писательница Елена Стефанович

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В Чите умерла писательница и поэтесса Елена Стефанович. Об этом во вторник, 8 июня, сообщил сын Стефанович на своей странице в социальной сети «Одноклассники».

Писательница скончалась в реанимации в краевой клинической больнице в Чите на 69 году жизни.

— Не хочу говорить «умерла» — ушла, тихонько прикрыв за собой дверь, за которой начинается уже другая жизнь, где нет печали, — написал сын поэтессы.

Стефанович родилась в Магаданской области 24 октября 1951 года. Свою первую повесть «Дурдом» будущая писательница опубликовала в 1989 году. Читатели знают Стефанович по таким известным книгам, как «Девочка из КВД», «Чмарь», «Барак» и другим.