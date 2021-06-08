Шеф-повар назвал главную ошибку в приготовлении борща

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Шеф-повар Антон Самойлов считает ошибкой добавлять при приготовлении борща овощную поджарку, так как это делает блюдо слишком жирным и портит его вкус.

— Небольшой микс из моркови и свеклы можно приготовить по стандартному рецепту, но если сделать богатую зажарку, а потом добавить ее в не менее богатый мясной бульон, получится катастрофа. Для наглядности просто представьте, что вы решили поджарить сало, и для этого смазали сковороду маслом, — цитирует Самойлова Пятый канал.

Повар отметил, что спасти такой борщ уже не удастся. Он посоветовал при приготовлении блюда не жарить овощи, а тушить их без добавления масла или засыпать в бульон сырыми.

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