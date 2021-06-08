Роскачество перечислило способы избежать ДТП на самокате

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Роскачество рассказало столичным водителям самокатов, как не попасть в ДТП.

Так, начальник отела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев отметил, что очень многое зависит от опыта, поведения, черт характера, манеры езды, знания ПДД и состояния здоровья водителя.

— Например, при популярном у недобросовестных арендаторов катании вдвоем возможен перегруз, что может повлечь существенную поломку самоката, то есть имущественный ущерб владельцу, — рассказал Тарачев.

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций на дороге, специалисты Роскачества составили список правил поведения для владельцев транспортного средства.

Во-первых, перед началом поездки необходимо проверить исправность всех систем: газ, тормоз, целостность. Также следует осуществлять движение по специальным дорожкам. Если их нет, лучше двигаться по краю тротуара. Рекомендуется контролировать скорость движения в зависимости от окружающей обстановки и быть бдительным. В случае ДТП стоит принять меры по оказанию первой помощи пострадавшим, а также записать данные очевидцев происшествия.

Категорически запрещено управлять электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Отложить поездку стоит в случае плохого самочувствия, не позволяющего обеспечить безопасность движения.

Ранее Роскачество предупредило школьников, которые планируют сдавать ЕГЭ в этом году, о действиях мошеннических организаций в экзаменационный период.

Читайте также: Московские власти захотели ограничить скорость электросамокатов до 25 километров в час