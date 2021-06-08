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Выставка «Скрытые пространства» открылась в музее «Новый Иерусалим»
Фото: Официальный сайт музея «Новый Иерусалим»

Выставка «Скрытые пространства» открылась в музее «Новый Иерусалим»

Ольга Маркова

Культура

Музей «Новый Иерусалим» приглашает москвичей и гостей столицы на выставку испанского художника и фотографа Хосе Мануэля Баллестера «Скрытые пространства». Выставка художника в нашей стране проходит впервые.

Работы мастера являются точными репликами всемирно известных живописных полотен, но без ключевого элемента — человеческих фигур. Таким образом художник пытается показать зрителю важность окружающего пространства для героев. На картинах — только природа и архитектура.

Всего на выставке представлено 19 работ, среди них «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха, «Весна» Сандро Боттичелли, «Благовещение» Леонардо да Винчи, «Обручение Девы Марии» Рафаэля и другие.

Выставка открыта до 29 октября, сообщается на сайте музея.

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