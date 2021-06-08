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Более 1,9 тысячи новых фонарей установят на юге Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Более 1,9 тысячи новых фонарей установят на юге Москвы

Анастасия Колоскова

Город

Более 1900 опор наружного освещения установят энергетики на территории Южного административного округа столицы. Об этом во вторник, 8 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новые системы освещения будут соответствовать единой светоцветовой среде столицы, которая отличается безопасностью и комфортом.

По просьбам местных жителей, более 1400 фонарей появятся во дворах и спортивных и детских площадках. Еще 500 опор освещения установят на территории образовательных учреждений.

Все новые фонари оснащены светодиодными светильниками, которые требуют гораздо меньше электроэнергии. Это позволяет снизить нагрузку на столичные электрические сети.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о световой модернизации центра столицы. Так, на территории Центрального административного округа установят более 650 фонарей со светодиодными светильниками.

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