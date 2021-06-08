Автоэксперт рассказал, как определить неисправность коробки переключения передач

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Звук скрежета в вариаторе автомобиля может быть первым сигналом о неисправности коробки переключения передач (КПП). Автоэксперт Максим Кадаков дал совет, как продлить жизнь механизму.

По его мнению, не существует общего способа определить неисправность коробки передач. При этом водитель может обратиться за помощью в сервис, если обнаружит несколько беспокоящих его признаков работы данного механизма.

— В целом любые посторонние звуки, которые происходят в авто, в том числе и из коробки передач, свидетельствуют о двух проблемах: естественном износе и появлении какой-либо неисправности, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что загвоздка заключается еще и в том, что не каждый водитель это слышит. Особенно это касается неопытных и невнимательных. При этом звуковые признаки неисправности работы коробки передач можно услышать в нескольких режимах: добавление и отпускание газа, а также при движении задним ходом, отмечает Nation News.

— Неисправность работы КПП может быть определена по звуку. Однако параллельно важно обратить внимание на вибрации. Если они неожиданно появляются в начале движения авто или при переключении передач, то это большой сигнал о том, что с коробкой передач что-то не так, — подчеркнул Максим Кадаков.

Вместе с тем, по его словам, нельзя определить на слух, что именно сломалось в машине. Поэтому важно обратиться в сервис, где специалисты помогут обнаружить проблему.

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