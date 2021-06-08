Пункт вакцинации открыли на Финляндском вокзале в Петербурге

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции начал работать на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге. Его можно посетить в любой день недели — с 8 до 20 часов.

Это первый в Северной столице медпункт, где можно получить прививку от COVID-19, который был организован клинической больницей «РЖД-Медицина» совместно с Финляндским вокзалом и поликлиникой № 54 Калининского района города. Кабинет оборудован всем необходимым для того, чтобы медик мог провести процедуру осмотра и сделать укол. Желающие могут пройти здесь вакцинацию под наблюдением профессиональных врачей и медсестер.

Сам пункт размещен в конце правого крыла вокзала. В настоящее время там можно получить вакцины «ЭпиВакКорона» и «Спутник V». Тем, кто хочет получить прививку, нужно взять с собой паспорт и СНИЛС, отмечают «Невские новости».

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