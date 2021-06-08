Баженов: образование станет доступнее за счет беспроцентных кредитов

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Лидер общественного движения Тимофей Баженов отметил, что доступ к качественному образованию должен быть у широкого круга абитуриентов, именно поэтому беспроцентный кредит на обучение может стать еще одним инструментом для достижения этой цели.

Работает только на бумаге

Формально с 2020 года получение кредита на образование стало более доступным. Летом прошлого года было подписано постановление о выдаче образовательных займов под три процента годовых. По срокам погашения такой кредит продлили до 15 лет. Однако за 2020 год подобных кредитов было выдано всего 400.

— Мы уже много лет пытаемся внедрить у себя мировую практику по выдаче образовательных кредитов, но эти попытки пока не увенчались успехом. Я считаю, что причин этому несколько. Первая — кредиты на образование до 2020 года оставались «грабительскими», и люди опасались засовывать шею в банковскую петлю. Вторая — в обществе инвестиция в образование не рассматривается как инвестиция в лучшее будущее. И, в-третьих, если верить статистике, про особенности образовательных кредитов знает лишь 6 процентов населения, — сказал Тимофей Баженов.

Тимофей Баженов считает, что у россиян есть еще и определенная предвзятость по поводу займов на получение образования. В обществе считается, что, если учишься на платном отделении, следовательно, не смог поступить самостоятельно — за счет собственных знаний.

Упростить доступ к кредитам

— Чтобы кредит на образование стал более массовым продуктом, нужно в первую очередь сделать его беспроцентным. Государству вполне по силам принять участие в такой программе, ведь грамотные кадры — это инвестиции в будущее страны. Поэтому субсидировать необходимо приоритетные для государства профессии: инженеров, врачей, педагогов, специалистов IT-индустрии. В этих сферах спрос на рынке труда превышает предложение, — сказал Баженов.

Тимофей Баженов выразил уверенность, что качественное образование даст в перспективе принципиально другой уровень жизни. По данным социологов, выпускники престижных МФТИ, МГИМО, МГУ, МИФИ, ВШЭ зарабатывают от 150 до 180 тысяч рублей в месяц. Это требуется донести до родителей и выпускников школ.

Выгода для вузов

— Беспроцентные ссуды выгодны не только для студентов, но и для вузов, которые таким образом получают дополнительное финансирование, а следовательно, могут улучшать свою материально-техническую базу и нанимать по-настоящему сильных преподавателей, — добавил Тимофей Баженов.

Также он сказал в заключение, что главный плюс развития системы льготного образовательного кредитования в том, что это первый шаг к возрождению бесплатного образования в нашей стране.