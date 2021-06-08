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Эксперт оценил вероятность кибератаки на сайты мировых IT-гигантов
Фото: pixabay.com

Эксперт оценил вероятность кибератаки на сайты мировых IT-гигантов

Елена Фролова

Общество

Работа сервисов и сайтов мировых СМИ, а также стриминговых платформ была нарушена в связи с глобальным сбоем. Вероятность хакерского вмешательства оценил эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.

По его мнению, эта версия маловероятна, потому что порталы таких крупных IT-гигантов непросто «обвалить». Серверы компаний подобного масштаба находятся в разных странах мира, поэтому атаковать каждый из них в один момент, сложно, утверждает эксперт.

При этом если предположить, что это все же было хакерское «нападение», то оно не может быть длительным, добавил Денис Батранков. Провайдер прекращает подобные атаки максимам за два часа, отмечает телеканал 360.

— Конечно, они могут быть и постоянными. Это происходит в тех случаях, когда у хакеров есть определенная цель, — объяснил специалист.

По его мнению, особенно актуальными стали кибернападения с целью присвоения денег. Так хакеры зарабатывают.

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