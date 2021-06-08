Роман Романенко назвал программу молодежной занятости особенно актуальной во время пандемии

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Депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко заявил о том, что проблема обеспечения занятости молодежи в России давно назрела и получила особую актуальность во время пандемии. Решение этого вопроса он обсудил на встрече с председателем Молодежного парламента при ГД Марией Воропаевой.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и запустить в ближайшее время постоянную программу молодежной занятости. По мнению Романенко, к решению вопроса нужно подходить комплексно и учитывать интересы обеих сторон — претендентов на вакансии и работодателей. Особенно в условиях борьбы с коронавирусом.

— Необходимость внедрения программы, обеспечивающей занятость молодых людей, назрела давно. Особенно сейчас, когда экономика страны переживает последствия пандемии, вопрос обеспечения рабочими местами молодых, активных и целеустремленных граждан актуален как никогда, — отметил Романенко.

Депутат напомнил, что по его инициативе сейчас идет проработка механизма выдачи выпускникам вузов и ссузов специального сертификата номиналом 100 тысяч рублей, предназначенного для погашения расходов работодателя на уплату страховых взносов за трудоустроенного молодого специалиста.

Мария Воропаева отметила, что в отдельных регионах страны уже существует ряд практик, когда работодателям предоставляются льготы, если они берут на работу выпускников вузов и ссузов.

— Если такие инициативы появятся на федеральном уровне, то регионам не придется изыскивать средства из своего бюджета, а у государства появится дополнительная возможность осуществлять поддержку молодых специалистов. Предложение Романа Романенко может стать одним из вариантов такой помощи, включенных в будущую программу молодежной занятости, — прокомментировала лидер молодых парламентариев.

По данным Минтруда, число официально зарегистрированных безработных россиян моложе 25 лет достигло 156 тысяч человек, при этом 15 тысяч — это выпускники 2020 года, часть из которых встала на учет после 1 января 2021-го.