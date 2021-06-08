Названы пять знаков зодиака, которым июнь принесет крах всех надежд и планов

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Первый летний месяц 2021 года принесет нам не только хорошую погоду и настроение. Многих ждет череда неприятностей. Представителям каких знаков зодиака июнь принесет крах всех надежд и планов, «Вечерней Москве» рассказала финалистка «Битвы экстрасенсов» ясновидящая Кажетта.

Телец

Тельцы в этом месяце чрезмерно эмоциональны. Даже маленькая неудача может серьезно повлиять на ваше настроение. На фоне негативных эмоций вы можете не оценить собственных успехов. Помочь справиться с этим может человек, который давно рядом с вами, но раньше вы его не воспринимали. Сейчас переломный момент. Откройтесь ему. Не бойтесь! Вам это воздастся. Он поможет вам разобраться и в себе, и в работе. На работе много дел, но в этой череде не забывайте о своих близких.

Близнецы

Демонстрируя свои знания и таланты, а также отстаивая свою позицию, обращайтесь к окружающим сдержанно, иначе вы рискуете обзавестись недоброжелателями. Внимательнее прислушайтесь к своему внутреннему голосу — именно он способен подсказать правильное решение. Вступать в конфликты сейчас ни в коем случае не стоит.

Лев

Всевозможных преград на пути к осуществлению задуманного в течение этого месяца будет трудно избежать. Если наткнетесь на препятствия, не идите напролом, отложите окончательное решение проблем на потом. Свободное время проводите дома и на отдыхе постарайтесь не создавать конфликтных ситуаций.

Скорпион

Держитесь подальше от бурных событий и авантюрных историй и не слишком доверяйте окружающим. Вполне вероятно, что кто-то из новых знакомых попытается вами манипулировать в своих целях. На работе вполне благоприятный период, есть шанс поработать за двоих и заработать.

Рыбы

Рыбам будет трудно избежать финансовых проблем, поэтому нужно сесть за составление семейного и личного бюджета. Подумайте на полгода вперед о том, где будете проводить отпуск, что из крупных приобретений вам нужно. Обязательно советуйтесь обо всем со своими родными, иначе возможны конфликты. На работе новые проекты, которые не оставят ни капли свободного времени. Соберите все силы в кулак: вы справитесь со всеми делами, если не будете поддаваться панике.

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