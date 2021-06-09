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В Госдуме рассказали об ответственности производителей окон за трагедии с детьми
Фото: pixabay.com

В Госдуме рассказали об ответственности производителей окон за трагедии с детьми

Юлия Евграфова

Общество

Бизнес, в том числе, должен нести ответственность за выпадение несовершеннолетних из окон. Об этом «Вечерней Москве» сообщила первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Госдумы Ольга Окунева.

— Министерством строительства необходимые меры уже были проработаны. Важно, чтобы ответственность несли производители окон. Чтобы, изготавливая продукцию, они заранее предусматривали такие технические условия, когда окно обязательно продается с соответствующими запорными устройствами. И не важно —дети это, пожилые люди или еще кто-то. Просто чтобы без этого окно не продавалось. Это не ведет к значительному повышению стоимости окна, но ведет к тому, чтобы человеческие жизни сохранялись. Важно еще и этими запорными устройствами пользоваться, и смотреть за детьми, — сказала депутат.

Как сообщили в московской прокуратуре, только с начала года в столице выпали из окон более 10 детей. По словам Окуневой, похожие трагедии случались и ранее. В связи с этим депутаты в 2019 году уже обращались в Минстрой, чтобы ведомство в своих подзаконных актах внесло соответствующие требования, пояснила парламентарий. В итоге запирающие средства предусмотрены при утверждении строительных норм, при строительстве домов и ремонте. Поэтому новые трагедии, по мнению депутата, это, скорее всего, случаи самостоятельной замены окон, где запирающие средства не были предусмотрены.

Как дополнил юрист Евгений Кириченко, если Росстандарт внесет поправки в ГОСТ для производителей окон, то изготовители не смогут продавать свою продукцию со знаком «соответствуют ГОСТу» без их соблюдения.

— С практической точки зрения можно внести изменения в ГОСТ, и, возможно, благодаря этому производители прислушаются к мнению законодателей и начнут делать запирающие устройства на всех окнах. Но это может привести к повышению цен. Также это не избавит от несчастных случаев тех родителей, которые не убирают в недоступное место ключи от детей, — сказал Кириченко.

По мнению эксперта, в любом случае родителям стоит внимательнее присматривать за детьми и не оставлять их одних. Соблюдение этих элементарных правил также поможет сократить число несчастных случаев.

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