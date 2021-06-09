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Синоптики сообщили москвичам о дождливой погоде 9 июня
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики сообщили москвичам о дождливой погоде 9 июня

Юлия Курганова

Город

В среду, 9 июня, в столичном регионе южный малоподвижный циклон продолжит формировать погодные условия. Ожидается облачная погода, будут идти дожди, местами сопровождающиеся грозами.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 18-23 градуса. В Подмосковье температура воздуха ожидается 19-21 градус тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погодные условия индифферентные, слабые колебания метеопараметров в пределах климатических значений — комфортный термический режим, нормальное атмосферное давление и повышенное содержание кислорода в приземном слое воздуха. Такие внешние условия для большинства жителей, особенно для лиц с повышенной метеочувствительностью, являются благоприятными.

Первые летние комфортные дни позволяют больше времени проводить на свежем воздухе, активно заниматься спортом при отсутствии противопоказаний и не нагрузочными для организма видами.

Ранее синоптик предупредил москвичей о граде и грозах в ближайшие дни.

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