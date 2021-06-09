Москвичей предупредили о грозе и ветре до 17 метров в секунду

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Дождь и местами гроза ожидаются в Москве в среду, 9 июня. Об этом сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Температура воздуха в этот день составит 19-21 тепла. Возможно порывы ветра до 17 метров в секунду.

В связи с этим жителям столицы посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними свои автомобили, пишет Telegram-канал департамента.

Ранее сообщалось, что в среду, 9 июня, в столичном регионе южный малоподвижный циклон продолжит формировать погодные условия.

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