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Врач рассказала, как не заболеть после попадания под дождь
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Врач рассказала, как не заболеть после попадания под дождь

Анастасия Колоскова

Здоровье

Промокший под сильным дождем человек должен как можно скорее переодеться. Такой совет дала терапевт Надежда Чернышова.

Она порекомендовала брать в непогоду сухие носки, чтобы избежать нахождения в мокрой обуви, а также воспользоваться возможностью зайти в теплое помещение, где можно просушить одежду.

Если же такой возможности нет, нужно согреться, выпив горячий напиток и подержав руки под горячей водой.

Врач отметила, что важно как можно скорее оказаться дома и принять теплый душ.

— После душа можно вытереться таким жестковатым полотенцем до покраснения кожи. Но пока мы в мокрой одежде, никаких растирок нет, — приводит слова Чернышовой «Звезда».

Терапевт предупредила, что не следует пытаться согреться на улице алкоголем, так как это может привести к последующему переохлаждению.

Ранее терапевт Татьяна Романенко объяснила, почему опасно расчесывать укусы комара, отметив, что это повышает риск инфицирования.

Читайте также: Аллерголог назвал опасные заболевания, к которым приводит аллергия на пыльцу

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