Врач рассказала, как не заболеть после попадания под дождь

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Промокший под сильным дождем человек должен как можно скорее переодеться. Такой совет дала терапевт Надежда Чернышова.

Она порекомендовала брать в непогоду сухие носки, чтобы избежать нахождения в мокрой обуви, а также воспользоваться возможностью зайти в теплое помещение, где можно просушить одежду.

Если же такой возможности нет, нужно согреться, выпив горячий напиток и подержав руки под горячей водой.

Врач отметила, что важно как можно скорее оказаться дома и принять теплый душ.

— После душа можно вытереться таким жестковатым полотенцем до покраснения кожи. Но пока мы в мокрой одежде, никаких растирок нет, — приводит слова Чернышовой «Звезда».

Терапевт предупредила, что не следует пытаться согреться на улице алкоголем, так как это может привести к последующему переохлаждению.

Ранее терапевт Татьяна Романенко объяснила, почему опасно расчесывать укусы комара, отметив, что это повышает риск инфицирования.

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