Более 400 работ уже поступило на фотоконкурс «Планета Москва»

Фото: Пресс–служба Департамента градостроительной политики города Москвы

Срок подачи заявок на участие в VIII конкурсе городской фотографии «Планета Москва» скоро завершится. До его окончания остается немногим более месяца. Некоторые конкурсанты уже посетили четыре фототура на видовые точки столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Оргкомитет конкурса «Планета Москва» будет принимать заявки на участие до 18 июля включительно. На данный момент уже поступило порядка 400 фото в четырех номинациях. Уверен, что в финале нас будет ждать множество профессиональных и интересных работ, — подчеркнул Сергей Левкин.

Тем, кто хочет присоединиться к конкурсу, нужно отправить на электронный адрес ведомства dgp.mos@yandex.ru до трех фоторабот в номинации. Фотографии должны быть сделаны в столице после 1 января 2020 года. «Планета Москва» предлагает участникам следующие категории номинаций: «Динамика мегаполиса», «Архитектура Москвы. Связь времен», «Городской пейзаж», «Москва и москвичи. Комфортный город».

Глава департамента также добавил, что в этом году сохранена практика проведения фототуров для конкурсантов.

— Недавно участники «Планеты Москвы» побывали на объекте партнера конкурса — Группы компаний «Галс» «Искра-Парк». Внутренняя территория премиум-квартала благоустроена таким образом, что заметно, как продолжается благородный стиль архитектуры комплекса. Газоны и клумбы выполнены аккуратно и гармонично. Уют внутреннему двору квартала придают эргономичные зоны отдыха, современные скамейки. Создается ощущение, что человек находится в парке, — сказал Сергей Левкин.

Основной задачей «Планеты Москвы» является привлечение внимания людей к уникальным объектам столицы, желание показать им город с нового ракурса.

Ранее во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица не является самым быстрорастущим городом страны, однако местные власти делают все необходимое, чтобы жизнь в нем была максимально комфортной.

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