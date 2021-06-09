Московские школьники приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме

Фото: mos.ru

Столичные школьники — победители бизнес-конкурсов приняли участие в Питерском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Ребята оказались на одной площадке с лидерами мирового бизнеса.

Мероприятие объединило школьников 14–17 лет, лидеров мирового бизнеса, государственных деятелей и представителей экспертных кругов для стимулирования межпоколенческого диалога, вовлечения подрастающего поколения в вопросы глобальных вызовов мировой экономики и встраивания их смелых идей и инициатив в общую социально-экономическую повестку.

45 победителей и призеров чемпионата Business Skills 2020 и победителей бизнес-акселератора MOS.МШУ из московских школ посетили обзорную экскурсию по городу, стадион «Газпром Арена», академию «Зенит», посмотрели матч «Зенит-2» — «Ленинградец».

Кроме того, ребята участвовали в мастер-классах, панельных дискуссиях, стратегических сессиях. Вместе со спикерами школьники обсудили вызовы будущего, бизнес-стартапы, профессии будущего.

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