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Врач назвал фразу, которая поможет быстро попасть на прием к специалисту
Фото: pixabay.com

Врач назвал фразу, которая поможет быстро попасть на прием к специалисту

Анастасия Колоскова

Здоровье

Офтальмолог Дмитрий Майчук во время передачи «О самом главном» с Александром Мясниковым назвал фразу, которую должен произнести пациент в регистратуре, чтобы незамедлительно оказаться на приеме у врача.

Темой разговора медиков стало заболевание конъюнктивитом, при котором человек должен попасть к врачу не позднее чем через два дня.

Мясников отметил, что не всегда за такой короткий срок удается получить талон к специалисту. Он попросил коллегу дать совет зрителям, который помог бы им в этом вопросе.

— Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять пациента, — ответил офтальмолог.

По словам Майчука, после этой фразы пациенту не имеют права отказать ни в одном медицинском учреждении, даже при отсутствии у него полиса и паспорта.

— Если есть признаки острого воспаления, то помощь будет, — подчеркнул врач.

При воспалении слизистой оболочки глаза офтальмолог порекомендовал использовать препараты с интерфероном альфа-2b, а также антибиотики и антигистаминные средства. Однако напомнил, что с любой проблемой с глазами нужно обращаться к специалисту и не заниматься самолечением.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Шилова предупредила, что ношение темных очков без солнцезащитных фильтров может привести к различным болезням глаз.

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Александр Мясниковофтальмологияврач
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