Доктор Елена Кац высоко оценила качество обследования на диагностических комплексах в центрах госуслуг

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Современные диагностические комплексы, расположенные в центрах госуслуг, позволяют провести быстрое и качественное обследование организма. Таким мнением поделилась главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац, посетив «медпункт» в центре госуслуг на улице Алексея Дикого в районе Новогиреево.

— Это действительно инновационное решение, — сказала Елена Кац. — Процесс обследования на диагностическом комплексе занимает всего пять минут, но за это время аппаратура оценивает физические параметры тела, уровень насыщения крови кислородом, анализирует состав выдыхаемого воздуха, измеряет артериальное давление. Диагностика позволяет человеку скорректировать свой образ жизни: например, отказаться от курения, повысить физическую активность, пересмотреть рацион питания. Это очень важно для профилактики заболеваний, и я рекомендую всем посетителям учреждений, где есть диагностические комплексы, потратить пять минут на обследование.

Современные диагностические комплексы — проект, запущенный в офисах «Мои документы». В настоящее время они действуют уже в 58 центрах госуслуг города. Они работают без перерывов.

Ранее Елена Кац высоко оценила качество обследования в павильонах по программе «Здоровая Москва», а также выдвинула ряд инициатив по совершенствованию системы здравоохранения. В частности, она предложила расширить штат профильных специалистов в поликлиниках и сократить время ожидания приема и лабораторных исследований.