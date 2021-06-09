Профессор РАН Мажуга: Менять ЕГЭ нужно в контакте с преподавателями и родителями

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Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга прокомментировал слова главы Минпросвещения России Сергея Кравцова о возможности замены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и перспективах альтернативных механизмов оценки знаний школьников.

6 июня 2021 года Сергей Кравцов в интервью ТАСС сообщал, что пока нет планов и предложений по замене или отмене ЕГЭ, однако министерство готово рассматривать и обсуждать другие механизмы оценки знаний школьников, если они будут объективными и независимыми.

— Очень важно, чтобы все решения об изменениях принимались после полноценного обсуждения и с учителями школы, и с преподавателями вузов, и с родителями, поскольку речь идет о будущем, о том, как будет строиться не только среднее, но и высшее образование в нашей стране, — сказал Александр Мажуга.

ЕГЭ дает школьникам возможность выбрать любой вуз страны, а также самостоятельно определить количество предметов для поступления, что является несомненным плюсом, считает ученый. Однако, по его словам, чаще приходится слышать от родителей и абитуриентов, что последние годы учебы в школе замыкаются на подготовке к ЕГЭ, занятия превращаются в простое «натаскивание».

Ректор РХТУ поддержал готовность министерства рассматривать новые варианты аттестации, поскольку так образование сможет ответить на современные вызовы.

По мнению ученого, единственное нововведение, которое может произойти в ближайшие годы в системе ЕГЭ, это дистанционная организация экзамена. Но и здесь возникает вопрос: как сделать так, чтобы все ученики были в одинаковых условиях, и как проследить за этим на расстоянии?

Ранее Александр Мажуга предложил пересмотреть всю систему ЕГЭ, максимально приблизив ее к обычному тестовому инструменту оценки знаний, а также ввести в вузах дополнительные вступительные испытания.