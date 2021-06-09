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Медики Чертанова поддержали инициативу Романа Романенко о строительстве медцентра
Фото: Иван Степанов

Медики Чертанова поддержали инициативу Романа Романенко о строительстве медцентра

Павел Гриднев

Общество

Депутат Госдумы, лётчик-космонавт Герой России Роман Романенко встретился с коллективом городской поликлиники № 2, расположенной в районе Чертаново Центральное Москвы, и обсудил с ними идею строительства некоммерческого многопрофильного медицинского центра.

Началась встреча с церемонии награждения сотрудников поликлиники за вклад в развитие медицинской отрасли, приуроченного к предстоящему Дню медицинского работника.

— Медицинские работники – это особенные люди. Насколько они могут быть ответственны, профессиональны и отзывчивы показал сложный период пандемии. На ваши плечи легла колоссальная нагрузка – и вы с честью справились со всеми вызовами, — сказал Романенко, поздравляя награждённых.

Главврач поликлиники, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева рассказала о работе медучреждения и видах медицинской помощи, которую сотрудники оказывают населению.

— В процессе нашей работы мы выявили высокую потребность среди жителей района в услугах восстановительной медицины: физиотерапии, электролечении, лазеротерапии, водолечении и других видах. Однако обеспечить оказание помощи по этим направлениям в рамках поликлинического звена не представляется возможным. Для этого требуется установка соответствующего оборудования, залы для занятий лечебной физкультурой, вмещающие в себя достаточное количество посетителей, специализированный медперсонал, — обозначила проблему Наталья Шиндряева.

Роман Романенко в свою очередь отметил, что в настоящее время ведётся проработка вопроса строительства на территории района Чертаново Центральное некоммерческого многопрофильного медицинского центра, который, в том числе, стал бы решением проблемы нехватки комплекса физиотерапевтических процедур.

— Мои волонтёры сейчас ведут опрос местных жителей. На сегодня инициативу строительства подержало уже более 5 тысяч человек. Параллельно идут переговоры с представителями городских властей о возможности выделения земельного участка под многопрофильный центр и включения его в Адресную инвестиционную программу Москвы, — добавил депутат.

Участники встречи сошлись во мнении, что инициатива Героя России очень актуальна, а реализация этого проекта станет важным этапом развития всей системы здравоохранения в округе.

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