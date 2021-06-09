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Футбольные ворота упали на маленького мальчика на юге Москвы
Фото: Прокуратура

Футбольные ворота упали на маленького мальчика на юге Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Россия, Москва, улица Лестева Карта всех событий

Прокуратура контролирует расследование дела об упавших на маленького мальчика воротах в столице. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел вблизи улицы Лестева. Футбольные ворота упали на 6-летнего мальчика 30 мая 2021 года на спортивной площадке. После этого у него была диагностирована черепно-мозговая травма.

Футбольные ворота упали на маленького мальчика на юге МосквыФото: Прокуратура

По словам представителя ведомства, будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего.

— Прокуратура будет контролировать ход и результаты уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — заключила Нефедова.

Ранее «ВМ» сообщала, что 1 июня на спортивной площадке, расположенной на улице Ярцевской, на шестилетнего мальчика упали футбольные ворота. Ребенок попал в больницу.

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