В Москве утвержден проект строительства детсада и жилого комплекса в бывшей промзоне «Октябрьское поле»

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Инвестор, реализующий комплексное развитие территории бывший промзоны «Октябрьское поле» в рамках проекта «Индустриальные кварталы», получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения на проект строительства жилого комплекса и детского сада.

— Проект строительства детского сада на 100 мест и четырех жилых домов на более чем 900 квартир на территории бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения. Общая площадь новой очереди проекта составит почти 80 тысяч квадратных метров. При согласовании проекта планировки комплексного развития этой территории в рамках проекта «Индустриальные кварталы» набор социальных объектов определялся исходя из потребностей жителей района, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения было выдано Комитетом по архитектуре и градостроительству города.

— Срок реализации проекта рассчитан на пять лет, но инвестор планирует завершить строительство до конца 2024 года. «В настоящий момент уже ведется строительство жилого дома с пристроенной поликлиникой и стоматологией на 150 посещений в смену и школы для 800 учащихся — ее планируется открыть через два года, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Договор о комплексном развитии территории части бывшей промзоны на северо-западе Москвы был подписан летом прошлого года по инициативе правообладателя. В рамках проекта «Индустриальные кварталы» инвестор возведет детские сады на 200 мест, школу и поликлинику, а также недвижимость общей площадью более 170 тысяч квадратных метров.

Одноэтажное дошкольное учреждение станет ключевым элементом, композиционно объединяющим четыре жилые башни. По словам генерального директора компании-девелопера Татьяны Тихоновой, здание будет оформлено с помощью декоративных панелей светло-зеленого и цинково-желтого цветов, а крыша здания будет украшена высоким парапетом. Фасад каждой башни получит свой собственный рисунок на базе единой цветовой палитры — серого, белого и коричневого.

— Наша задача — не просто построить дом, в котором будет приятно жить, а обеспечить комфорт и удобство для будущих жильцов. Шаговая доступность всех основных социально-бытовых объектов — это базовый принцип наших проектов, которому мы верны уже много лет и за который нас ценят и коллеги-эксперты, и, самое главное, жители наших комплексов, — комментирует Татьяна Тихонова.

В 2020 году также был заключен второй договор на реорганизацию части бывшей промзоны «Коровино» на севере столицы. В 2035 году тут построят новый производственный и деловой центр с современной инфраструктурой — это 13 тысяч новых рабочих мест для горожан.

В 2021 году были приняты еще восемь проектов решений о КРТ бывших промзон «Грайвороново», «Зюзино», «Каширское шоссе», «Бескудниково», «Кунцево», «Коровино», «Чертаново» и «Теплый Стан».

Всего в рамках проекта комплексного развития территорий бывших промзон в Москве планируется реорганизовать более 120 участков. Реализация городского проекта «Индустриальные кварталы» позволит создать около 500 тысяч новых рабочих мест, привлечь более семи триллионов рублей частных инвестиций, бюджетный эффект составит не менее трех триллионов рублей.

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