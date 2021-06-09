Россия и Турция дали высокую оценку работе совместного центра в Карабахе

Фото: МИД РФ

Россия и Турция высоко оценили работу совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в пресс-службе МИД РФ по итогам межмидовских консультаций с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом.

Уточняется, что Россию представляли заместители главы МИД РФ Сергей Вершинин, Александр Грушко и Андрей Руденко.

Представители двух государств отметили обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий по укреплению мира и стабильности в Закавказье, на Украине и в Центральной Азии. Кроме того, прозвучало, что будет продолжена работа по разблокировке транспортных связей на территории Закавказья.

Стороны отдельно рассмотрели механизмы международного содействия разрешению сирийского, нагорно-карабахского, палестино-израильского и других региональных кризисов. Представители России обратили внимание на недопустимость поддержки милитаристских устремлений Киева.

Ранее МИД допустил участие послов России и США в саммите в Женеве.

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