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Московский суд зарегистрировал иск петербургского юриста к Собчак
Фото: roscongress / Елена Разина

Московский суд зарегистрировал иск петербургского юриста к Собчак

Михаил Алимов

Звезды

Останкинский суд Москвы зарегистрировал иск петербургского юриста Эльнары Троицкой о защите чести и достоинства к телеведущей и блогеру Ксении Собчак. Об этом в среду, 9 июня, сообщило РИА Новости.

— Иск зарегистрирован, — прокомментировали в суде, не уточнив время рассмотрения.

Юрист просит о защите чести, достоинства, деловой репутации, а также об охране изображения — оно было получено без надлежащего разрешения.

Напомним, что ранее в СМИ писали об иске на 50 миллионов рублей, который Троицкая подала к Собчак. Поводом для него стали слова телеведущей в отношении юриста, сказанные на Питерском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— На какую панель вы пришли? — задала вопрос журналистка.

Также Троицкой не понравились некоторые слова и намеки от Собчак по поводу «охотниц за ВИПами». Об истинной причине иска юрист пока не сообщает.

Ранее Собчак ответила, почему назвала детей «гаденышами».

Читайте также: «Рыло!»: Ургант высмеял Собчак за критику цен на ПМЭФ

юристиск в судКсения Собчак
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