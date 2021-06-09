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Джо Байден отменил ограничения в отношении TikTok и WeChat
Фото: whitehouse

Джо Байден отменил ограничения в отношении TikTok и WeChat

Юлия Павлушова

В мире

Президент США Джо Байден отменил ограничения на работу социальных сетей TikTok и WeChat, которые ввела предыдущая американская администрация. Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 9 июня.

Таким образом, Джо Байден отозвал указы бывшего президента США Дональда Трампа «О противодействии угрозе со стороны TikTok и принятии дополнительных мер», а также «О противодействии угрозе со стороны WeChat», «О противодействии угрозе со стороны приложений и другого программного обеспечения, разработанного или контролируемого китайскими компаниями».

При этом в США собираются отслеживать приложения, которые «контролируются иностранными противниками, включая Китай». Отчет с рекомендациями по защите персональных данных службы предоставят президенту в течение 120 дней.

Ранее Лавров заявил, что Россия не ждет прорывов от встречи Путина с Байденом.

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СШАДональд ТрампДжо Байден
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