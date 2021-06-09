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Российская туристка выпала из окна в Грузии
Фото: pixabay.com

Российская туристка выпала из окна в Грузии

Михаил Алимов

Происшествия

Российская туристка выпала с пятого этажа жилого комплекса «Магнолия» в грузинском Батуми. Об инциденте в среду, 9 июня, сообщила грузинская телекомпания «Рустави-2».

— По словам очевидцев, турист был в нетрезвом состоянии. Его доставила бригада скорой помощи в больницу, — говорится в сообщении.

Аджарское телевидение уточнило, что несчастный случай произошел с женщиной и ее доставили в клинику с множественными переломами, отмечает РИА Новости.

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