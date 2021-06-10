Власти Индонезии назвали срок открытия Бали для россиян

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Российские туристы смогут посещать курорты Бали с августа. Об этом рассказал министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи.

Как отметил чиновник, туризм является вторым по величине источником дохода бюджета Индонезии, уступая лишь нефтяной промышленности, поэтому ограничения на прием иностранцев сказываются на состоянии экономики.

Чтобы возобновить прием иностранным туристов, власти Индонезии предпринимают усилия по увеличению масштабов охвата населения вакцинацией от коронавирусной инфекции. На Бали проживают два миллиона человек, при этом государство подготовило 75 миллионов доз вакцины.

Предполагается, что к концу лета целевые показатели вакцинации будут достигнуты. Соответственно, в августе Бали сможет вновь принять туристов, с том числе из России.

Лутфи уточнил, что посетить Бали смогут туристы, прошедшие вакцинацию — как у себя на родине или непосредственно по прибытии на остров.

Чиновник также рассказал, что руководитель Управления по санитарному надзору Индонезии посетит Россию 14 июня, чтобы зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» для экстренного использования. Лутфи выразил надежду, что индонезийские власти смогут получить партии препарата непосредственно после этого, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с восемью странами с 10 июня 2021 года. Россияне вновь смогут летать в Австрию, Венгрию, Хорватию, Люксембург, Ливан, Марокко и Маврикий. Кроме того, РФ возобновит чартерное авиасообщение с Албанией.

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