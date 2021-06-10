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Диетолог назвала оптимальное время для чашечки кофе
Фото: Pexels

Диетолог назвала оптимальное время для чашечки кофе

Татьяна Плотникова

Здоровье

Любителям кофе лучше всего употреблять этот напиток между приемами пищи. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

Специалист пояснила, что пить кофе натощак не стоит, поскольку он нарушает процесс усвоения определенных минералов — железа, цинка, магния и кальция. По этой же причине не рекомендуется пить кофе сразу после еды.

Оптимальным временем для чашечки кофе Королева назвала промежуток между основными приемами пищи. В таком случае проявятся полезные свойства кофе, а минеральный баланс в организме не будет нарушен.

При этом следует выдержать не менее часа после еды и не менее получаса до следующего приема пищи, рассказала диетолог в интервью радио Sputnik.

Ранее диетолог Елена Саломатина перечислила напитки, которые можно употреблять при похудении.

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