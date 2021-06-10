Еще 11 699 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Еще 11 699 случаев коронавируса выявили в 85 регионах России за минувшие 24 часа. Об этом рассказали в Telegram-канале оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в четверг, 10 июня.

Среди новых пациентов 15,7 процента не имели клинических проявлений заболевания. Полностью вылечились в стране за 24 часа 10 096 человек, скончались 383 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве — 5245, Санкт-Петербурге — 859 и в Московской области — 801.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего за время пандемии в России выявили 5 167 949 случаев COVID-19. Полностью вылечились 4 771 995 человек, скончались 125 278 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве усилят контроль за соблюдением мер по COVID-19.

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